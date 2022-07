Polícia investiga achado de seis corpos com tiros e amarrados em São Paulo

A Polícia Civil investiga seis achados de cadáveres nos últimos 15 dias em Guarujá, Santos e Praia Grande, três cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As informações são do G1.

Os corpos encontrados entre 25 de junho e 4 de julho eram de homens com mais de 20 anos. Todos eles tinham marcas de disparos de arma de fogo e estavam com mãos e pernas amarradas.

As primeiras apurações dão conta de que o caso trata-se de execução, porque a maioria deles continuava com objetos pessoais, como documentos de identificação, carteira e anel.

Em nota ao G1, Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) disse que as ocorrências estão sendo investigadas pela 3ª Delegacia de Investigações Sobre Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Policiamento

“A unidade realiza diligências em busca de elementos para esclarecer os crimes e prender os autores. As investigações seguem sob sigilo para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou, em comunicado.

Já a Polícia Militar garantiu que monitoramento na região foi intensificado para impedir a recorrência das ações criminosas.

“Ao mesmo tempo, a Polícia Militar vem realizando diversas operações e incursões em comunidades próximas [de onde os corpos foram encontrados] no sentido de tentar identificar e localizar os possíveis criminosos e armas utilizadas nos crimes”.