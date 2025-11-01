Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho
Suspeita é de que homens fugiam do cerco à facção criminosa, diante de megaoperação no RJ
A polícia da Argentina deteve três brasileiros suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho. Eles atravessaram a fronteira do Brasil com a Argentina por uma passagem clandestina.
Segundo os agentes argentinos, os três são suspeitos de fugir do cerco contra a facção, diante da megaoperação policial feita na última semana, nos complexos da Penha e Alemão, que deixou 121 mortos. O caso foi reportado pelo g1.
Os brasileiros foram presos na província de Misiones, após entrarem ilegalmente no país por uma passagem próxima à Alba Posse, fronteira com o Rio Grande do Sul.
“Até que informações oficiais sejam recebidas do Brasil, os três homens permanecerão sob custódia à disposição das autoridades judiciais”, disse a polícia de Misiones.
A operação foi realizada pela Brigada de Inteligência Criminal de Fronteira. Os policiais estavam à paisana e notaram a presença incomum dos três homens, já que Ala Posse tem apenas 6.800 habitantes.
Eles não conseguiram justificar a entrada no país e admitiram que entraram de forma ilegal, usando uma canoa.
Os três homens são de Rio das Obras, no Rio de Janeiro, e dois deles têm antecedentes criminais por tráfico de drogas.
SUSPEITA DE LIGAÇÃO COM O CV
A polícia argentina está em contato com as polícias do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para confirmar a ligação dos homens com o CV.
A suspeita é de que os detidos tenham cruzado a fronteira para escapar da repressão ao grupo criminoso e esperavam algum contato local para continuar viagem.
A Argentina emitiu 'alerta máximo' aos postos de fronteira para aumentar os controles nas passagens com o Brasil, devido à possibilidade de membros do Comando Vermelho tentarem entrar no país.
O Exército deverá ser enviado à província de Misiones, com carros blindados, helicópteros, caminhões e apoio logísticos.