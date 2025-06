Polícia Civil arquiva caso de jornalista britânica que estava sumida em SP

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou o caso da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 33 anos, que tinha sumido no dia 8 de fevereiro, em São Paulo. Os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) estavam acompanhando as movimentações dela e localizaram a britânica em um hotel do bairro de Jardins. Conforme o g1, a família foi informada e o inquérito, arquivado.

Durante as investigações, os agentes já consideravam um desaparecimento voluntário, pois após embarcar em um ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê, parou de dar notícias. No Brasil, Charlotte não deseja manter contato com a família, explicou a delegada Ellen Souto, titular da DDPA.

"Através de um trabalho de inteligência e de dados telemáticos e telefônicos, verificamos que ela retornou para a capital paulista. Ela continuou fazendo algumas compras em estabelecimentos e por meio desses dados, verificamos [que ela estava em] um hotel. Solicitamos o apoio da equipe de SP, da Delegacia de Desparecidos, para diligenciar ao local", contou Ellen Souto.

Veja também País Mãe encontra rato morto dentro da fralda de recém-nascido e registra denúncia, no RJ País Submarino usado para envio de cocaína à Europa é apreendido na Ilha de Marajó, no Pará

Charlotte já trabalhou de forma independente para veículos como o Al Jazeera, The Telegraph, The Times e The Independent.

Movimentação entre Rio e São Paulo

Durante o monitoramento dos passos de Charlotte, descobriram que ela esteve no Rio de Janeiro, nos bairros de Botafogo, Copacabana e Leme. Inclusive, no dia 27 de fevereiro, ela chegou a ser localizada em um hostel no Rio de Janeiro. Após um período em terras cariocas, regressou para São Paulo.

"Ela estava lá e demostrou claramente que não tinha interesse em manter contato com a família, tampouco retornar para seu país. Como não tem crime, o caso foi resolvido (arquivado)". Ellen Souto Delegada da DDPA

O desaparecimento da jornalista foi registrado oficialmente no dia 17 de fevereiro por uma amiga estadunidense que mora no Rio.