PMs derrubam e imobilizam mulher com bebê de colo em Minas Gerais

Dois policiais militares realizaram uma abordagem violenta a uma mulher com bebê de colo na noite desta sexta-feira (05) em Itabira, cidade do Interior de Minas Gerais.

A mulher foi derrubada e imobilizada com o joelho de um dos PMs no pescoço mesmo enquanto ainda segurava a criança.

Nas imagens do vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver que ela ainda está acompanhada de uma segunda criança, que aparenta ter entre seis e sete anos.

Ao ver a mulher ser abordada, o menino tenta defendê-la, mas é afastado pelos policiais e depois acolhido por pessoas que passavam pelo local.

Algumas testemunhas tentaram intervir na ação. Uma delas pega o bebê para protegê-lo enquanto a mulher já estava imobilizada no chão e com o joelho do policial em seu pescoço.

O segundo policial ainda ameaça as pessoas que tentam impedir a abordagem com uma arma de grande porte para dispersá-las.

Também é possível ver nas imagens que ela é algemada e levada para uma viatura, com pertences ficando no chão e as crianças sob os cuidados de quem estava no local.

Assista ao vídeo:

Um segundo vídeo da ação é possível escutar o policial que imobiliza a mulher dizer às testemunhas que "quem vocês estão defendendo é vagabundo".

Nas redes sociais, usuários compararam a abordagem ao caso de George Floyd, homem negro morto aos 46 anos em maio de 2020 após ser algemado e imobilizado pela mesma técnica nos Estados Unidos.

O prefeito de Itabira se manifestou a respeito do episódio e descreveu como "lamentáveis" as cenas.

"Este não é o procedimento padrão das nossas escolas militares e do Comando Geral da Corporação. Precisamos e apoiamos uma PM parceira da comunidade e que saiba lidar com situações limites", escreveu.

Por meio de nota, a MP de Minas Gerais informou que prendeu um casal por porte ilegal de arma de fogo e munições.

"Durante a abordagem foram apreendidas quatro munições calibre .32 com o homem. Para impedir a apreensão da arma de fogo que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la", diz o comunicado.

A instituição ainda detalhou que foi apreendida com o casal uma touca ninja. Sobre a postura dos policiais, a PM indicou que os fatos serão apurados em procedimento administrativo.