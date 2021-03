PM toca Metallica e Iron Maiden para irmão de suspeito preso: 'debaixo da farda, um ser humano'

Uma ofensiva realizada para prender um suspeito de traficar drogas, em Baixo Guandu, no Espírito Santo, na quinta-feira (11), ganhou repercussão pela maneira como ela terminou: os policiais militares ficaram sabendo que o irmão do homem capturado estava aprendendo a tocar guitarra, e decidiram utilizar o instrumento musical para desmistificar que a PM só age de forma violenta. As informações são dos jornais A Gazeta e Extra, que divulgaram o caso na segunda-feira (15).

De acordo com o soldado Alander Oliveira Mello, que atua há sete anos na Força Tática do município, a equipe já tinha ido outras vezes à casa da família do preso, devido ao envolvimento dele com crimes. Nesta, encontrou buchas de maconha, pedras de crack e um revólver calibre 32.

Quando chegaram à residência, os policiais militares ficaram conversando com a mãe do homem capturado e com o irmão do preso, e descobriram que ele gosta de rock'n roll e está aprendendo a tocar guitarra, e viram aí a oportunidade de se aproximarem mais da família, que é "um pessoal do bem".

Assim, o policial militar decidiu utilizar o instrumento musical para dedilhar canções das bandas Metallica e Iron Maiden, ícones do rock'n roll.

Espantado

"O menino ficou espantado com o policial militar indo à casa dele e tocando guitarra. Mas debaixo da farda, tem um ser humano normal. Quisemos mostrar interação com a comunidade", disse o soldado.

Na ocasião, destaca o policial militar da Força Tática, o principal objetivo era desmistificar que os agentes de Segurança Pública só agem de forma violenta.

"Ali, tocando guitarra com o rapaz com o mesmo gosto musical, foi a oportunidade de mostrar que a Polícia Militar não é do jeito que muitos pregam", pontuou, acrescentando que o rapaz ficou "todo feliz".

Policiamento comunitário

Para Alander Mello, o lado "intimidador" da Polícia Militar é velho, pois a truculência ficou para trás, sendo de suma importância ter a confiança da comunidade para que elas possam ajudá-los.

"Ninguém está dando mole mais nas ruas, tem que ter a confiança da comunidade que vai sentir que pode fazer a denúncia porque são gente como a gente".

Viral

Imagens que mostram o agente tocando a guitarra repercutiram entre os moradores da cidade e, depois que o jornal capixaba A Gazeta as divulgou, na segunda-feira (15), elas viralizaram de vez.

"Nunca imaginei que o vídeo fosse viralizar, porque fizemos para postar internamente e tal. Tomou proporções que ninguém jamais imaginava. Tem vários instagrans postando. Eu fico espantado, surpreso. O bacana é ver os comentários, a gente morre de rir", explica Alander Mello.

Segundo o soldado, a mãe dos rapazes agradeceu tanto pela ação do PM de ter tocado guitarra quanto pela prisão e apreensão dos materiais ilícitos do outro filho, que a agredia e ameaçava a família.