'PM gato' viraliza nas redes sociais após ser filmado em ocorrência; saiba quem é

Iuri Gibaldi, policial militar (PM) de Porto Velho, Rondônia, viralizou nas redes sociais nesta semana após ser filmado em uma ocorrência. E o motivo não foi nenhum crime, mas sim a aparência dele, que ficou conhecido como "PM gato".

O agente de segurança foi atender a um chamado em uma escola estadual na semana passada e, desde então, virou assunto na internet e ganhou vários admiradores. As informações são do G1.

No Instagram, ele ganhou 26 mil seguidores em sete dias e agora tem 27 mil. "Me prende" virou uma das frases mais comentadas na rede social dele.

Quem é o policial gato?

Iuri Gibaldi disse ser tímido, mas prometeu ser mais descontraído com os novos fãs. Ele é PM deste 2018 e disse ainda um fato importante: não é solteiro.

"Não tinha noção da forma que as pessoas me viam. Sempre me achei normal. Nunca fui apegado à beleza. Na verdade, até hoje tô nessa fase de 'patinho feio'", comenta.

Ele relembrou um caso onde foi fotografado por um jornalista enquanto conduzia um suspeito à delegacia e o registro gerou um "burburinho".

Sobre a aparência, Iuri disse que foge de dietas, mas procura sempre comparecer aos treinos na academia. Ele também joga futebol e faz corridas.