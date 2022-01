PM do Paraná prende casal que deixou bebê trancado no carro para ir à praia

A Polícia Militar do Paraná prendeu um casal neste sábado (1º), em Guaratuba, no litoral, por abandono de incapaz. Segundo o ógão, eles deixaram um bebê de um ano e quatro meses trancado no carro, no balneário Coroados, enquanto estavam na praia. As informações estão no G1.

O caso foi relatado à polícia por uma mulher que viu a criança abandonada no veículo, somente com uma fresta da janela aberta para circulação de ar.

Os policiais foram ao local, retiraram o bebê do carro e o levaram para atendimento médico. A criança passa bem e está, agora, sob os cuidados de uma avó. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Prisão

O casal, um homem de 25 anos e uma mulher de 19 anos, foi capturado na praia, em flagrante, pelos policiais. Eles alegaram que estavam indo checar a situação do bebê a cada meia hora.