PM de SP orienta uso de redes sociais por policiais, proíbe ‘fake news’ e veda exposição de armas

Policiais militares de São Paulo deverão seguir, a partir deste mês, uma série de regras para utilização de redes sociais e aplicativos de mensagem. As diretrizes, publicadas no último dia 29 pelo Governo do Estado, incluem a proibição de exposição de armas e de postagem de “fake news”.

Um dos objetivos do conjunto de orientações, segundo a PM paulista, é evitar “eventual exposição que possa prejudicar a segurança pessoal, de familiares e amigos” dos agentes públicos.

A partir deste mês, está proibido publicar fotos e vídeos mostrando instalações, fardamentos, viaturas e armamentos da Polícia Militar. Além disso, postar ou monetizar imagens de “ocorrências, missões, ações, operações, apurações ou investigações” é vedado.

Policiais da PM de SP também não podem mais usar nomes, siglas, brasões, insígnias, símbolos, logomarcas, cargos ou funções desempenhadas, endereços e indicação de e-mail corporativo de organizações policial-militares.

Outro comportamento não permitido pela instituição é a publicação de “informações ou dados não comprovados ou inverídicos (fake news)” e de “dicas e conteúdos relativos a exames e concursos da Polícia Militar”.

O policial ativo, aposentado ou da reserva que descumprir as diretrizes está sujeito a sanções disciplinares, desde advertência até suspensão, previstas no regimento interno da corporação; até penalidades determinadas no Código Penal Militar.

Os PMs têm até 18 de janeiro para adequarem perfis pessoais em redes sociais, blogs e contas em aplicativos de mensagens.

O que é permitido aos policiais

As diretrizes incluem ainda situações em que os agentes de segurança podem fazer publicações com conteúdo relacionado ao exercício da função, “desde que observadas as normas e os deveres éticos”:

Solenidades e formaturas policial-militares;

Casamentos com uso de uniforme;

Campanhas humanitárias, solidárias ou filantrópicas, com a participação da Polícia Militar, desde que os conteúdos tenham sido, previamente, tramitados e aprovados pelos

canais oficiais de comunicação social institucionais.

Quanto aos aplicativos de mensagens, também é facultativa aos policiais a composição de grupos para tratar de temas e assuntos profissionais, estudos, pareceres e aperfeiçoamentos.

Conforme a publicação, as definições reforçam que “militares do Estado devem estar cientes de que seus comportamentos no ambiente digital, principalmente nas redes sociais, podem afetar a credibilidade de seus trabalhos, da Instituição e do Estado”.