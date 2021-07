Pintor 'expulso' de rodízio por comer muito volta ao local e consome mais 23 pratos; veja vídeo

O pintor João Carlos, que viralizou nas redes sociais por ser "expulso" de um rodízio de massas após comer 15 pratos, retornou ao estabelecimento dois dias depois e comeu mais 23 refeições. Ele publicou registro do "protesto" bem-humorado no Instagram nessa quinta-feira (15).

"Esse é o resultado de me deixar comer à vontade: 23 pratos", disse o trabalhador em vídeo no qual mostra uma pilha de pratos depois do retorno ao rodízio localizado em São Paulo.

Segundo João Carlos relatou ao Uol, um funcionário do restaurante pediu para ele ir embora e ofereceu o reembolso do valor do rodízio (R$ 19,90) para que o pintor voltasse depois. O fato aconteceu na terça-feira (13).

"Eu estava almoçando, e o gerente chegou em tom de brincadeira e disse que o máximo que o pessoal come lá é quatro, cinco pratos 'e me chega você comendo 15 pratos. O pessoal está indo embora'", comenta.

Apontando para os 14 pratos e ainda finalizando o 15º, o pintor reclamou: "Não querem me servir mais não pessoal, só por causa disso aqui". "Isso não se faz não, pessoal. Só porque eu comi 14 pratos, com esse 15?", questionou.

Convites para outros rodízios

João Carlos contou ao Uol que já recebeu convites para comer em outros rodízios de São Paulo, após a "fama" e aparições na televisão.

"Pessoal quer aproveitar a onda. Tenho recebido muitos convites para ir a rodízios, mas só para mim. Bom mesmo seria se eu pudesse levar outra pessoa, né?", brincou.

O pintor relata que em um mesmo dia já comeu 52 pedaços de pizza e em outra ocasião já consumiu duas coxinhas de um quilo de uma vez.

