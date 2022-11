Pilotos relatam 'luzes não identificadas' no céu de Porto Alegre pela 4° noite seguida

Pilotos de avião no espaço aéreo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, comunicaram à Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho terem visto "luzes não identificadas no céu". Os retatos se repetem pela quarta noite consecutiva. As informações são do g1.

"São seis luzes, entre 10 e 11 horas, em um movimento de órbita. Nós estamos avistando desde o horizonte", disse um dos pilotos por volta das 23h30 da segunda-feira (7).

O relato foi feito pela equipe do voo 4248, que viajava do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e também do voo 3140, que decolou de São Paulo com destino à capital gaúcha. Relatos parecidos foram registrados nas noites de domingo (6), de sábado (5) e da sexta-feira (4).

Fraport nega registro

A administradora do Aeroporto Salgado Filho, a Fraport Brasil, disse ao g1 não ter registrado nada a respeito. As companhias aéreas também não notificaram a Fraport sobre as luzes.

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que "o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, não havendo registro de ocorrência aeronáutica no Estado do Rio Grande do Sul". "Nenhum objeto desconhecido foi identificado pelos radares de defesa aérea", afirmou.

