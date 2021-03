Piloto que passou 36 dias desaparecido em floresta é resgatado e volta para casa, no Pará

Um piloto que passou 36 dias desaparecido foi resgatado e chegou a sua cidade, Santarém, no oeste do Pará, na tarde deste sábado (6). Ele foi ajudado por coletores de castanha em uma área de mata, no município de Almerim. As informações são do portal G1.

O avião decolou por volta de 12h de 28 de janeiro, do município de Alenquer, em direção a uma área de garimpo de Almeirim. O piloto Antônio Sena, de 36 anos, conhecido como 'Toninho Sena', era o único tripulante e levava mercadorias para o proprietário da aeronave.

A aeronave era para ter chegado ao destino horas depois e foi dada como desaparecida ainda no dia 28. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico da Força Aérea Brasileira e o Serviço de Busca e Salvamento iniciaram as buscas no mesmo dia.

Em 2 de fevereiro, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o desaparecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias Civil e Militar também se envolveram na operação.

A FAB suspendeu o trabalho de buscas em 7 de fevereiro, sem encontrar vestígios da aeronave, após percorrer 13 mil km² em 86 horas de voo. Dois grupos especializados em buscas, de outros estados, se voluntariaram e continuaram as buscas.

Resgate

Nesta sexta-feira (5), após mais de um mês de aflição, familiares do piloto receberam ligações informando que o piloto estava vivo. Antônio andou por dias em uma área de difícil acesso até chegar a um local onde estavam os coletores de castanha.

O grupo de trabalhadores foi até uma área com sinal de rádio e contataram a comunidade onde moram, informando os telefones de familiares do piloto e pedindo que fizessem contato.

Legenda: Aeronave decolou dia 28 de janeiro e foi dada como desaparecida no mesmo dia Foto: Arquivo pessoal

A mãe de Antônio recebeu a notícia e contou a outros familiares, que duvidaram. O irmão dele, Thiago, ligou para o número que havia contatado a mãe e pediu que fizessem perguntas para confirmar a identidade. Após o piloto responder o nome do cachorro da família, os parentes tiveram a confirmação.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) deslocou um helicóptero para buscar o piloto. A equipe de resgate localizou o local após os coletores de castanha acenderem uma fogueira.

Familiares do piloto compartilharam um vídeo que mostra o sinal de fumaça e a aproximação da equipe de socorro.

Após horas de operação, Antônio chegou a Santarém. O piloto foi recepcionado com festa no aeroporto e, com muita emoção, encontrou amigos e familiares.

Ele foi levado para um hospital particular para receber atendimento médico. Antônio apresenta sinais de desidratação, fraqueza e tem ferimentos pelo corpo, após 36 dias perdido na floresta.