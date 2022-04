Piloto que fez pouso de emergência, escapa de acidente e é preso por tráfico de drogas

O piloto que fez um pouso de emergência no aeroporto de Paranavaí, no noroeste do Paraná, foi preso ao voltar para buscar o avião. A polícia disse que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. As informações são do G1.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Amazonas, segundo a Polícia. O piloto foi encaminhado para a delegacia de Paranavaí. Já a aeronave passou por reparos e está em um hangar da cidade.

O avião de pequeno porte ficou danificado depois de um trem de pouso não funcionar durante a aterrissagem no último domingo (10). A aeronave arrastou o bico pela pista por alguns metros após o pouso.

Os dois ocupantes do avião não se machucaram. A aeronave havia saído de Tatui, interior de São Paulo, com destino a Paranavaí.

Sem sinal de pane

O piloto e do copiloto informaram que o painel da aeronave não comunicou nenhum sinal de pane. Por isso, se assustaram ao perceber que o trem de pouso não havia funcionado.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi comunicado e autorizou a retirada do avião da pista.