Piloto de helicóptero da Record é baleado durante cobertura de operação policial, no Rio

O piloto de um helicóptero da Record TV foi baleado, na manhã desta sexta-feira (28), durante a cobertura de uma operação policial no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu realizar um pouso de emergência no campo anexo ao Estágio Engenhão.

De acordo com nota da Polícia Militar enviado à CNN, a troca de tiros começou após equipes da Unidade de Polícia Pacificadora serem baleadas de 'criminosos'. Não há informações sobre a autoria do tiro que atingiu o helicóptero.

A bala atravessou o vidro da aeronave e atingiu o piloto na perna. A Record TV não emitiu comunicado e não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

Segundo o jornal Metrópoles, o profissional foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e passa por avaliação. Um cinegrafista da emissora também estava no helicóptero e não foi atingido.

O pouso de emergência foi realizado a cerca de 9 km do local onde o piloto foi atingido.