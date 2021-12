PF apreende 10 aeronaves utilizadas por facção para o tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal (PF) apreendeu 10 aeronaves de grupo ligado a uma facção criminosa que as utilizava para o tráfico internacional de drogas. A operação 'Manifest', deflagrada na manhã desta quinta-feira (2), cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 30 de buscas em sete estados brasileiros, além de Brasília.

Segundo a PF, as aeronaves eram utilizadas para a rota Bolívia-Paraguai-Brasil. Também foram executadas ordens judiciais para bloqueio de imóveis, outros veículos e contas bancárias.

Investigação

Conforme a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de um acidente aéreo ocorrido no município gaúcho de Muitos Capões, em dezembro de 2020. Na ocasião, o avião utilizado para transportar a droga sofreu avarias no momento do pouso, mas permaneceu escondido, em meio à plantação, por cerca de uma semana.

A apuração policial identificou que a organização criminosa é formada por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados à facção de atuação nacional.

Os crimes identificados, até o momento, são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Foto: PF Divulgação

Os mandados foram cumpridos nos seguintes estados: Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Paraná;

São Paulo;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

