Pessoas com doenças neurológicas entram no grupo prioritário da vacinação contra a Covid no Brasil

O Ministério da Saúde incluiu pessoas com doenças neurológicas na prioridade da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Grupo entra no público-alvo com comorbidades (doenças pré-existentes), que está sendo vacinado atualmente no País.

A partir desta sexta-feira (21), estas pessoas já estão aptas a receber as duas doses dos imunizantes disponíveis. Alteração foi incluída na nova versão do Plano Nacional de Imunização (PNI), divulgado nesta quinta-feira (20).

Veja as doenças neurológicas incluídas nas comorbidades:

Doenças cerebrovasculares (como acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular),

Doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória,

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso,

Paralisia cerebral,

Esclerose múltipla ou outras condições similares.

Vacinação de gestantes e puérperas

Com a novidade, o grupo prioritário da vacinação contra o novo coronavírus no Brasil sobe para 78.5 milhões de pessoas. No antigo PNI, eram apontadas 80 milhões de pessoas.

Diminuição se deve a retirada de gestantes e puérperas sem comorbidades. No início deste mês, a vacinação deste grupo chegou a ser prevista, mas as orientações foram alteradas após suspensão temporária da aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes.

A recomendação atual é que sejam vacinadas apenas gestantes e puérperas com doenças preexistentes, público que já vinha sendo vacinado. A vacinação deve ser feita com doses da Pfizer e CoronaVac.

Nesta quarta, o ministério recomendou que gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca aguardem até o fim da gestação e do puerpério (ou seja, até 45 dias após o parto) para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Já as que tomaram as demais vacinas deve seguir os intervalos recomendados.