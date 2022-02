Perfil fake de doações no Instagram para Petrópolis tenta se aproveitar de doadores

Usuários do Instagram denunciaram uma conta fake que tentou se aproveitar da solidariedade da população com os desabrigados na tragédia de Petrópolis. Desde terça-feira (16), um perfil se passava pela organização "SOS Serra" pedindo doações em dinheiro com um pix não oficial.

Após denúncias de usuários em ferramenta da própria rede social, o perfil saiu do ar nesta quinta-feira (17).

Legenda: Perfil fake foi denunciado por usuário de rede social Foto: Reprodução/Instagram

"Recebemos avisos de que existe uma conta falsa, imitando a nossa para tentar lucrar com malícia sobre a situação! Já denunciamos para o Instagram e estamos tentando derruba-lá!", alertou a entidade no perfil verdadeiro.

A "SOSerra" existe desde abril de 2021, quando foi criada com o objetivo de ajudar as famílias de Petrópolis. Por conta do temporal, a instituição disponibilizou um número de pix para os interessados em ajudar as vítimas da chuva no município.



Sobe para 105 o número de mortos​; Governador sanciona leis para socorrer Petrópolis

Legenda: Defesa Civil segue na região em buscas de vítimas Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

O número de mortes registradas após um temporal atingir Petrópolis, no Rio de Janeiro, subiu, na manhã desta quinta-feira (17), para pelo menos 105 pessoas,, segundo informações da prefeitura e do Corpo de Bombeiros da cidade repassadas ao G1.

Para socorrer Petrópolis e amenizar os graves danos provocados pelo temporal que atingiu a cidade, na última terça-feira (15), o governador Cláudio Castro sancionou duas leis que beneficiarão diretamente o município e seus moradores. Veja mais País Após temporal em Petrópolis, mãe é resgatada com bebê em helicóptero País Vídeo mostra passageiros tentando se salvar de dois ônibus arrastados pelas águas em Petrópolis Publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (17/02), a Lei 9.562/22 autoriza o repasse de R$ 30 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa (Alerj) à prefeitura; já a de número 9.563/22 prorroga os calendários de pagamento de IPVA e ICMS na cidade para o segundo semestre deste ano.

Pontos de doações em órgãos públicos

Legenda: Órgãos públicos recebem alimentos e produtos de higiene para vítimas Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

O Governo do Estado, por meio das secretarias e órgãos públicos, está mobilizado para recolher doações para as vítimas do temporal de Petrópolis. As necessidades mais imediatas são água mineral e itens de higiene pessoal e de limpeza.

Para quem quiser doar outros produtos, também são considerados fundamentais: absorventes, papel higiênico, fralda para criança e adulto, colchão, roupa de cama e toalha.

O Colégio Estadual Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra, é o local que está concentrando as doações em Petrópolis. Foi montado o ponto de abrigamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que está recebendo as doações, além de acolher as famílias que não puderam voltar para suas respectivas residências.

Confira os pontos e bases para doações:

Legenda: Equipamentos do governo estadual recebem doações Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

RioSolidario

Base na Travessa Euricles de Matos, 17 - Laranjeiras

Horário: 10h às 18h

Polícia Militar

Todos os batalhões da corporação contam com bases para arrecadação

Operação Segurança Presente

Todas as 38 bases do Segurança Presente na capital do Rio, Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Interior

Horário: 8h às 20h

Detran

- Sede do Detran.RJ (Av. Presidente Vargas, 817 – Centro do Rio);

- Detran Acessível - Francisco Bicalho - Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35), São Cristóvão;

- Barra da Tijuca - Shopping Aerotown (Avenida Ayrton Senna, 2.541);

- Largo do Machado (Rua do Catete, 325);

- Duque de Caxias (Reduc) - Rodovia Washington Luiz, km 10,5 - saída 114

- Ciretran de Duque de Caxias (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 - 25 de Agosto).

Cedae

- Sede da Companhia (Av. Pres. Vargas, 2655, Cidade Nova);

- Laboratório da Tijuca (R. Dr. Otávio Kelly, 110, Tijuca);

- Gerência da Cedae (Rua Augusto de Vasconcelos, 468, Campo Grande);

- ETA Guandu (Estr. Antiga Rio São Paulo, km 19,5, Jardim Guandu, Nova Iguaçu);

- Agência Comercial Teresópolis (Av. Feliciano Sodré, 848, Várzea - Teresópolis)

Secretaria de Administração Penitenciária

Base no prédio da Central do Brasil

Horário: 8h às 18h

Secretaria de Saúde

Base na Rua México, 128 - Centro

Secretaria de Educação

- Todas as 1.230 escolas da rede estadual

- Sede da Secretaria, na Av. Professor Pereira Reis - 119, Santo Cristo

Biblioteca Parque Estadual

Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro - Rio de Janeiro

Detro

- Sede (Rua Uruguaiana, 118 – Centro do Rio de Janeiro)

- Unicop I - Novo Rio (Av. Francisco Bicalho, 1 Terminal Rodoviário Novo Rio – Santo Cristo)

- Unicop II - Niterói (Praça Fonseca Ramos, Terminal Rodoviário Roberto Silveira – Centro, Niterói)

- Unicop III - Nova Iguaçu (Terminal Rodoviário De Nova Iguaçu)

- Pacre I - Volta Redonda (Av. Dos Trabalhadores, 333 – Terminal Rodoviário De Volta Redonda)

- Pacre II - Cabo Frio (Av. Julia Kubitschek, Terminal Rodoviário De Cabo Frio - Parque Riviera)

- Pacre III – Campos dos Goytacazes (Av. Dr. Nilo Peçanha, 614, Lj. 20 – Parque Rodoviário, Campos)

- Pacre IV - Itaperuna (Terminal Rod. João Paulo II – Av. Presidente Dutra, 646 – Cidade Nova, Itaperuna)

- Pacre V – Nova Friburgo (Praça Dr. Feliciano Costa, 01 – Duas Pedras, Nova Friburgo)

- Pacre VI - Teresópolis (Rua Dr. Waldir Barbosa Moreira, 170 – Rodoviária, Teresópolis)

- Pacre VII – Vassouras (Rua Fernando Pedrosa Fernandes, N° 80, Centro Vassouras - Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto)

Secretaria de Turismo

- Base na sede (Rua Buenos Aires, 309 - Centro do Rio)

Faetec e Cecierj

- Todas as unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec)

- Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj)

- Polos do Cederj e escolas da Rede Ceja

Secretaria das Cidades/DER

Base na Avenida Presidente Vargas, 1.100

Fundação Leão XIII

- Base na sede (Rua Senador Dantas, 76, 16° andar, Centro do Rio);

*Todas as unidades de atendimento na Região Metropolitana e do Interior

FIA

Base na Rua Voluntários da Pátria, 120 - Botafogo

Horário: 9h às 17h

Operação Foco (divisas do Estado do Rio)

- Angra dos Reis - (24) 3377-4290 / Rodovia BR 101 com Rodovia RJ 155 – km 489

- Levy Gasparian - (24) 2254-3129 / Rua Anísio Torres 1 (próximo à Rodovia BR 040, Km 6.5) - Levy Gasparian

- Itatiaia - (24) 3357-3017 / 3357-3018 - Rodovia Presidente Dutra, km 324 – Itatiaia

- Campos dos Goytacazes - (22) 2748-4050 / Rodovia BR 101, km 45 (no interior do posto de gasolina Mato Verde) - Campos dos Goytacazes

- Itaperuna/ Timbó - (22) 3827-1122 / Rodovia BR 186 km 83 junto ao entrocamento com a BR 356 - Itaperuna

Parques ambientais/Inea

- Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela - Petrópolis

Endereço: Estrada União e Indústria, 9.722, Itaipava, Petrópolis.

- Superintendência Regional Piabanha - Petrópolis

Endereço: R. Buenos Aires, 204 - Centro

- Cachoeiras de Macacu

Núcleo Jequitibá – Estrada do Jequitibá, nº 145 – Boca do Mato

- Teresópolis

Núcleo Jacarandá – Estrada do Jacarandá, s/nº, Bairro Meudon.

Núcleo Vale da Revolta – Estrada BR-116, km 84,5

- Nova Friburgo

Núcleo Três Picos – Estrada dos Três Picos, s/nº, Três Picos

- Guapimirim

Núcleo Paraíso – Rodovia Estadual RJ-122, km 11, Estrada do Paraíso, s/nº

CCR Barcas

A caixa coletora ficará disponível na estações Arariboia e Charitas.

MetrôRio

As doações serão recebidas nas estações Pavuna, Central, Carioca, Largo do Machado e Jardim Oceânico.

SuperVia

Os usuários poderão deixar suas contribuições nas estações Central do Brasil, Deodoro, Bangu, Nilópolis, Pavuna/São João de Meriti e Duque de Caxias.