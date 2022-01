Pediatra impede criança de entrar em consultório com mãe em Minas Gerais; veja vídeo

Uma médica foi desligada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada em Santa Luzia, Minas Gerais, após impedir que uma mãe entrasse no consultório com os dois filhos simultaneamente, na noite de terça-feira (4).

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível observar a criança de 3 anos aguardando, sozinha, no corredor da unidade de saúde, enquanto a mãe e o irmão são atendidos pela profissional.

Segundo o autor do vídeo, Thauan Vítor da Silva Pereira, ao portal G1, a médica teria dito estar estressada e que não examinaria os dois garoto em simultâneo.

"Ela entrou primeiro com as crianças e pediu para minha companheira olhar a sacola que ficou do lado de fora. Rapidamente, a mãe saiu pedindo que também tomasse conta do filho, uma vez que a médica disse que não atenderia os dois ao mesmo tempo porque estava estressada", contou.

O jovem relatou que o primeiro atendimento foi realizado e, em seguida, a mãe saiu para pegar o segundo filho, que aguardava no corredor, e deixou o primeiro no lado de fora do consultório. A criança, ao notar estar sozinha, ficou em pé observando os familiares pela brecha da porta. Em seguida, a porta foi fechada abruptamente.

"Ele se assustou, deu um passinho para trás e ficou esperando o atendimento acabar. Eu fiz o vídeo pela situação ter me gerado um sentimento de muita revolta. A mãe não teve opção, ela precisava de atendimento para os filhos e teve que aceitar a imposição da médica", relatou à publicação.

A Prefeitura de Santa Luzia, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou, em nota, que está apurando o caso e que a profissional foi dispensada de prestar serviços para a prefeitura. A pasta ainda esclareceu que o desligamento da médica não comprometeu o atendimento no local.

O nome da pediatra não foi divulgado e, até o momento desta publicação, não se manifestou sobre o assunto.

Confira a íntegra do comunicado da prefeitura

"A Prefeitura de Santa Luzia vem a público esclarecer que a médica identificada no vídeo que circula nas redes sociais foi dispensada de prestar serviços na Prefeitura.

Reafirmamos o repúdio à atitude tomada no atendimento realizado na UPA São Benedito, esclarecendo que o tratamento dispensado aos usuários na ocasião não condiz com as diretrizes estabelecidas para atendimento ao público na Administração Municipal de Santa Luzia.

As imagens foram registradas no ato do fato, durante o plantão noturno de ontem. A mãe chegou com os dois filhos, um de dois anos e o outro de três anos, que foram atendidos. A médica atuava na Unidade de Saúde há mais de 15 anos e o fato não comprometeu o atendimento.

O caso está em apuração pela secretaria municipal de Saúde, uma vez que o fato aconteceu ontem à noite e as informações sobre o assunto estão sendo levantadas.

Reiteramos ainda que atos como esse são passíveis, inclusive, de processos administrativos e denúncias junto à Ouvidoria e Corregedoria Geral do Município".

