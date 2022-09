Peão de 18 anos morre após montar em touro durante rodeio em São Paulo; veja vídeo

Thiago Francisco Perez Castilho, peão de 18 anos, morreu na madrugada de sexta-feira (23), após participar de uma montaria em touros no rodeio de Luís Antônio (SP).

Conforme o G1, o peão era morador de Brodowski (SP), disputou competição, na noite de quinta-feira (22), no Parque Permanente de Exposições e Eventos "Gilberto Moreno", no Jardim Santa Rita.

Veja momento da queda de cavalo:

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o peão sendo atingido pelo touro e perdendo o capacete que usava como proteção.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, ele foi socorrido por paramédicos do rodeio, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi transferido para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto (SP).

Depois de uma parada cardiorrespiratória, os médicos tentaram reanimar o paciente, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental pela Polícia Civil, que solicitou exame no Instituto Médico Legal (IML) para confirmar as causas.

Uso de equipamentos de segurança

A organização do Luiz Antônio Rodeio Show informou que o evento está regularizado e é realizado dentro das normas, que o jovem usava todos os equipamentos de segurança e tratou o caso como uma fatalidade.

"O próprio vídeo mostra que ele usava o capacete, o colete, a calça de couro, os equipamentos que se exige para o peão montar no rodeio, inclusive a gente tem seguro de vida, já foi acionado, entramos em contato com a família, estamos dando suporte para eles. É uma notícia que ninguém gostaria de dar", lamentou Édson Alves, organizador do rodeio.