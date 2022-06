Marido de Eyshila recebe alta do hospital após acidente com a cantora

O pastor Odilon Santos, esposo da cantora gospel Eyshila, recebeu alta do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. O religioso estava internado por ter sofrido um acidente de trânsito com sua esposa na última quarta-feira (1º), na rodovia federal BR-116, em Cajati, interior de São Paulo, na divisa com o Paraná.

Ao g1, na manhã desta sexta-feira (3), o hospital informou que Odilon se submeteu a um exame simples de raio-x.

Odilon e Eyshila foram levados com ferimentos leves ao pronto-socorro de Cajati, segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt, que prestou assistência ao casal. De lá, o pastor, que teve lesões na cervical, foi transferido para Curitiba.

'Livramento'

A foto do carro do casal capotado foi compartilhada por Eyshila em sua conta no Instagram nesta quinta-feira (2). “Grande foi o livramento! Mais tarde tento passar mais detalhes. Obrigada por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos”, escreveu a cantora.

Eyshila é natural de Fortaleza. Ela e Odilon são casados desde 1995 e atuam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Além de cantora, Eyshila também é pastora, escritora e compositora. Suas interpretações mais famosas são 'Fiel a Mim', 'Posso Clamar' e 'Deus Proverá'.

