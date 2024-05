Pastor causa revolta ao dizer que algumas crianças abusadas também são culpadas pelo crime

Um pastor evangélico causou revolta na internet ao dizer que algumas crianças que sofrem abuso também são culpadas pelo crime. A fala de Jonas Felício Pimentel se deu durante um culto na igreja Tabernáculo da Fé, em Goiânia, e foi registrada em vídeo que foi compartilhado nas redes sociais. As informações são do g1.

"Existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro", afirma o pastor.

No trecho do vídeo, Jonas Pimentel segue falando que o lugar dos filhos é junto dos pais, a não ser quando "existe uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa". Ele ainda atribui uma maior responsabilidade às mães pelos cuidados com as crianças.

"Os pais e, principalmente as mães, devem ter muito cuidado, devem ter muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe, a menos que exista uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa, não é?", diz.

Veja também País Temporais deixam oito mortos e 18 desaparecidos no Rio Grande do Sul País Empresário que dirigia Porsche e matou motorista tem multas por excesso de velocidade no Ceará

Indignação na internet

O vídeo obteve diversas reações negativas no Instagram e no X (antigo Twitter). Somente uma das publicações ultrapassou mais de 170 mil visualizações.

"Imagina as pessoas que já sofreram uma situação de abuso na infância ouvindo esse homem falar isso no púlpito de uma igreja, que dor essa pessoa deve ter sentido em sua alma!", comentou um internauta.

O vídeo também foi compartilhado pela apresentadora Xuxa Meneghel, que fez duras críticas e cobrou por uma investigação contra o pastor.

"Colocar a vítima como culpado é bem de quem tem muita coisa a esconder e merece ser investigado. Suas falas dão nojo, são repugnantes", afirmou Xuxa.

A Igreja Tabernáculo da Fé e o pastor Jonas Pimentel não se posicionaram sobre o caso.