Passageiros ficam feridos durante saída emergencial após pane de avião em Cuiabá

Um avião da companhia Azul Linhas Aéreas registrou pane na madrugada desta quinta-feira (25), em Cuiabá. O voo foi cancelado momentos antes da decolagem. Assustados, passageiros que tentaram descer pelo escorregador inflável ficaram feridos, segundo funcionários do aeroporto. As informações são do G1.

A aeronave sairia do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Em nota ao portal, a companhia informou ter abortado a decolagem após a identificar a pane. Segundo a empresa, o comandante do voo realizou o procedimento padrão previsto para essas situações.

"Os clientes evacuaram a aeronave por meio das saídas de emergência do avião. A Azul destaca que está prestando todo o apoio necessário aos clientes, lamenta o ocorrido e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", afirma.

A aeronave é de modelo Airbus 320.

Ao G1, o passageiro Wenderson Campos lembrou ter ocorrido uma freada brusca. Em seguida, "a comissária apareceu gritando, mandando todo mundo sair pela saída de emergência".

"O pessoal começou a empurrar e eu estava com uma criança. Todo mundo desceu pelo escorregador, atrás da turbina", relatou.

