Passageiro mata três pessoas a facadas em ônibus e deixa outras três feridas em Piracicaba (SP)

Três pessoas foram mortas a facadas dentro de um ônibus do transporte coletivo no município de Piracicaba, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (21). Segundo o g1, um homem foi responsável pela agressão, tendo ferido outros três passageiros, que foram socorridos com vida.

O caso aconteceu no Centro do município, quando o ônibus estava no cruzamento entre a Avenida Armando de Salles de Oliveira e a Rua Regente Feijó. O veículo já estava próximo do Terminal Urbano.

A Polícia Militar apontou que o suspeito foi preso. No entanto, ainda não se sabe o motivo do crime. Imagens registraram o momento em que o homem realizou os ataques, assim como a chegada dos agentes da polícia no local.

Devido à ocorrência, o trecho da Avenida foi interditado, contando com a presença de policiais civis e militares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento às vítimas.

