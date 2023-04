Parte de teto de hospital desaba em Itapevi (SP); vítima teve perna esmagada

Uma parte do teto do Pronto Socorro Central de Itapevi, município localizado na Grande São Paulo, desabou na tarde desta segunda-feira (17), deixando três pessoas feridas. Entre as vítimas do acidente, duas ficaram com ferimentos leves, afirmou a Prefeitura do município. As informações são do g1.

No entanto, o Corpo de Bombeiros detalhou que uma mulher de 38 anos teve uma perna esmagada e precisou ser encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas.

Apesar de estar consciente, ela precisará amputar a perna, já que ele foi esmagado com a queda de parte do teto.

Ainda segundo o g1, a unidade em que estavam os feridos passava por reformas na parte elétrica. Por conta do acidente, ficará interditada até a realização de uma perícia, sem previsão de ser reativada.

O atendimento à população ocorrerá no Pronto Socorro Central de Itapevi.