As câmeras de segurança de um restaurante do Distrito Federal registraram, no dia 20 de março, o momento em que uma panela de pressão explodiu no restaurante Ponto Certo no Setor O, em Ceilândia.



O dono do estabelecimento estava preparando os espetinhos do dia, quando ouviu a explosão. O acidente aconteceu por volta das 16h30 na sexta-feira (20).