Pais são presos por torturar filha de sete meses no RJ; bebê era mordida e queimada

Um homem e uma mulher foram presos neste sábado (23) em Niterói, no Rio de Janeiro, acusados de torturar a filha de sete meses. A menina apresentou diversas fraturas no corpo, entre elas marca de unhadas, mordidas e queimaduras semelhantes às de cigarro.

A dupla foi capturada no Hospital da Fonseca, na zona norte de Niterói, após médicos desconfiarem de maus-tratos e acionarem a assistência social. As informações são do g1 RJ.

Os pais foram encaminhados por policiais ao 78º Distrito Policial (DP), onde, em depoimento, confessaram que maltratavam a filha já há algum tempo.

Perícia foi acionada e confirmou lesões corporais provocadas por meio cruel e tortura contra a bebê.