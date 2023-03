Pai de criança de 5 anos assassinada pela mãe revela surpresa com o crime no Distrito Federal

Após uma mulher matar a filha de 5 anos asfixiada, o pai da criança e ex-marido da suspeita relatou surpresa com o crime. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (6) no apartamento do casal em Taguatinga, no Distrito Federal.

A suspeita foi identificada como Zenaide Rodrigues de Souza, 32, e confessou o crime por asfixia à Polícia Civil (PCDF). Ela também detalhou ter ateado fogo no apartamento da própria família, com o corpo da vítima preso dentro do quarto.

O homem disse à PCDF que nunca imaginou que Zeneide fosse fazer mal à própria filha, pois a considerava uma boa mãe. Os dois estavam separados, mas Zenaide vivia no apartamento com a criança.

Ele ainda disse que ela tinha depressão, mas fazia tratamento com remédios desde 2022.

Entenda o caso

Durante a madrugada de segunda-feira (6), Zenaide matou a filha de 5 anos asfixiada e depois ateou fogo no imóvel. Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros resgatou a mulher, que não teve ferimentos graves.

Testemunhas apontaram que ela relatou ter tentado tirar a própria vida e deixado a filha no quarto, trancada, para que não se ferisse. No entanto, o quarto da criança não foi atingido pelo incêndio e o corpo não tinha sinais de queimadura.

Assim, após análise do corpo, foi constatado que a menina estava morta há pelo menos seis horas antes do incêndio.

A Polícia Civil ainda detalhou que Zenaida deixou carta contando que utilizou o travesseiro para matar a própria filha, que tinha marcas de unhas no pescoço. Os peritos analisam o documento e aguardam o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para detalhar causa da morte da criança.

Prisão em flagrante

Zeneida foi presa em flagrante e, na tarde dessa segunda-feira (6), a prisão foi convertiva para preventiva.

Ela está detida na Penitenciária Feminina do DF e deve responder por incêndio criminoso, homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. Assim, pena deve ser superior a 40 anos.