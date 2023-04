Pai agredido durante atendimento do filho não consegue trabalhar: ‘não quer ficar longe de mim’

Francisco Borges, agredido durante o atendimento clínico do filho, disse em entrevista que não consegue mais trabalhar normalmente depois do episódio porque a criança, de 3 anos, está traumatizada com a violência.

“Eu trabalho como gesseiro, como autônomo. Então, recebo por dia que vou trabalhar, mas não tem como eu sair nesse estado, com meu filho berrando e chorando. É complicado”, disse o pai ao O Globo. Desde o dia 8, quando houve a violência, Francisco conseguiu trabalhar apenas duas vezes.

Francisco Borges Gesseiro Ele não quer ficar longe de mim. Está traumatizado; ele viu tudo

Francisco e a esposa Viviane Magalhães levaram o filho mais velho ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O menino caiu de uma escada e fraturou o fêmur.

Na ocasião, os dois foram agredidos pelo cabo da Polícia Militar Leonardo Pinto de Aguiar, conforme registrado em vídeo. O menino estava no momento em que os pais tentavam evitar a confusão. Por isso, o pai diz que o filho "está traumatizado" e chora quando fica longe dele.

Porém, Francisco mantém os gastos da casa sozinho, porque a esposa, com quem tem mais uma filha de um 1 e 5 meses, fica em casa para cuidar das crianças. Os dois precisam da ajuda de parentes para pagar as despesas.

Agora o casal precisa adaptar a rotina para os cuidados com o filho que se tornou mais dependente de atenção após o episódio.

“Ele fica segurando o xixi, nisso a gente leva um potinho para ele. Ele só faz (xixi) nas últimas fraldas, isso é mais um incômodo. Está muito desconfortável: o gesso pega a cintura, as duas pernas e tem uma espécie de trava nas pernas, é um desconforto total”, desabafou o pai.

A criança deve voltar ao mesmo hospital na próxima segunda-feira (24) para uma avaliação, após 15 dias do primeiro atendimento.

Legenda: Criança não quer mais sair de perto do pai Foto: Arquivo pessoal/reprodução

Como aconteceu a agressão

O cabo da Polícia Militar Leonardo Pinto de Aguiar aparece em vídeo, com um uniforme verde, cometendo tapas, socos e chutes em Francisco e Viviane. A mãe do menino foi jogada no chão depois de ter o cabelo puxado.

O vídeo também registra o choro de uma criança que, conforme o pai, é o filho do caso, que ainda estava no colo quando as agressões começaram.

“Quando ele (o PM) deu o primeiro soco, na cabeça, entreguei o meu filho à minha esposa, que o colocou no colo de uma prima dela, para tentar separar (a briga)”, lembrou.

Francisco Borges Gesseiro Ele passa o dia vendo desenho, então nem está ‘ligado’ na mídia. Mas (para mim) dói. Eu não consigo ver o vídeo, que me abala muito, tanto a mim, quanto à minha esposa. Ontem eu estava vendo a reportagem e, quando passou o monstro me agredindo e jogando minha esposa no chão, me dá uma angústia. Não consigo nem ver

Francisco e Viviane foram ouvidos pela Polícia Civil, na 16ª DP, na Barra da Tijuca, na última quarta-feira (19). Um dos advogados da família, Marcio Cavalcante, informou que eles foram recebidos "com muita atenção".

Em nota enviada à Agência O Globo, Polícia Civil afirmou que autor foi identificado e será intimado a prestar depoimento. Além disso, uma investigação está em andamento.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite do dia 8 deste mês, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas, no entanto, registraram boletim de ocorrência apenas nesta quarta-feira (19).

Francisco Borges disse ao O Globo que ele e a mulher, Viviane Magalhães, levaram o filho de 3 anos para receber atendimento após a criança cair de uma escada e sentir muita dor na perna. Ao chegarem à unidade de saúde, o menino precisou fazer um exame de raio-X.

Após receber o resultado, Francisco procurou os médicos para entregá-lo, mas não os encontrou. Os profissionais de saúde estavam fazendo uma ronda para atender pacientes internados. Sendo assim, ele deixou a radiografia em uma sala com os enfermeiros.

"O médico simplesmente disse que o raio-X sumiu e não faria outro porque meu filho é uma criança, e a radiação poderia fazer mal a ele. Então eu perguntei o que seria feito e eles falaram que iriam cortar a perna do meu filho para colocar o osso no lugar, pino, essas coisas", disse Francisco.

Legenda: Vítima agredida por policial militar foi levada a delegacia e alega ter ficado algemado por cerca de 4 horas e meia Foto: Arquivo pessoal/reprodução

"Eu entrei em desespero e não aceitei eles fazerem uma cirurgia sem ver o raio-X, disse que não iria deixar. Como pai, eu me senti muito angustiado, vi o lado do meu filho, a dor que ele iria sentir, e a recuperação como ia ser. Não deixei fazer a cirurgia pela falta do raio-X".

Após a recusa, Francisco disse que levaria o filho embora e uma discussão começou no local. Os médicos defendiam que a criança precisava ficar e realizar o procedimento. Neste momento, o policial identificado como Leonardo Pinto de Aguiar surgiu e começaram as agressões.