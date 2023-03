Padre é encontrado morto em Minas Gerais

O padre Douglas Ferreira Leite, de Fervedouro (MG), foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (9). Ele estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (7), segundo a Diocese de Caratinga.

O corpo do padre e o carro dele, um fusca, foram encontrados nesta quinta, próximo ao município de Miradouro, segundo informações do portal g1.

Moradores da região encontraram o cadáver e acionaram a polícia. A causa da morte ainda é investigada.

A polícia considera que ele pode ter sido vítima de um golpe de extorsão e chantageado pelo criminoso. A hipótese de suicídio não foi descartada.

Padre estava desaparecido

Douglas foi visto pela última vez na manhã de terça-feira, por volta de 11h45. Ele saiu da casa, em Fervedouro, para viajar até a cidade de São Francisco do Glória.

A Diocese de Caratinga divulgou nota lamentando o falecimento do padre. Ele tinha 35 anos e se ordenou em 15 de agosto de 2021.

"Solidários aos familiares do Pe. Douglas, amigos e paroquianos, rezemos por seu descanso eterno ao lado do Cristo Bom Pastor, a quem serviu com tanto amor e doação", diz a nota.