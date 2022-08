Padre é encontrado morto dentro de igreja em Curitiba

Foi encontrado morto o padre Marcos Leite Azevedo, em Curitiba, nas dependências da Igreja Bom Jesus do Cabral, nesta terça-feira (2). A morte foi confirmada pela Arquidiocese da capital paranaense.

De acordo com informações do portal g1, a Polícia Civil está investigando o caso, e a Arquidiocese afirmou que ainda não tem "informações sobre o ocorrido e as autoridades competentes estão cuidando das investigações".

O pároco atuava na igreja onde morreu desde fevereiro de 2022 e fazia parte da Congregação Passionista.

Ainda não há informações sobre velório e local de sepultamento.