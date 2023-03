Pacientes com câncer fazem 'buzinaço' para comemorar fim da quimioterapia em São Paulo

Pacientes com câncer, com apoio de familiares e amigos, têm comemorado o fim da quimioterapia com "buzinaços' pelas ruas de São Paulo, segundo reportagem da Folha de S. Paulo, publicada no último sábado (25).

Uma usuária da rede social TikTok, Gleika Moya, publicou um vídeo da comemoração da tia dela, Marly, que faz tratamento para câncer de mama. As imagens emocionaram outros usuários da rede e viralizaram.

"Eu e minha prima vimos um vídeo parecido logo quando descobrimos a doença, nos emocionamos e comentamos que iríamos fazer. Ela estava contando os dias para chegar na última quimioterapia da mãe", contou Gleika à reportagem.

Veja vídeo da comemoração:

pô isso aqui é massa demais pic.twitter.com/nI903YTkkB — mariana et al. (@princesacowboy) March 21, 2023

A maquiadora Aline Xavier também comemorou sua última sessão de quimioterapia contra um câncer de mama da mesma forma. Ela descobriu a doença após parar a amamentação de sua filha, de um ano e três meses.

"Sou influenciadora digital na minha região e decidi dividir todos os processos com as seguidoras, no intuito de mostrar que o câncer nem sempre é uma sentença de morte, tem tratamento", afirmou.