Paciente com Covid-19 toma cerveja ao receber alta de UTI em hospital de Santa Catarina

Depois de 18 dias internado com Covid-19 na UTI de um hospital de Blumenal, em Santa Catarina, o paciente Eduardo Benke, 61, recebeu alta do leito e fez um pedido inusitado à equipe médida: tomar uma cerveja "bem gelada" para comemorar, como fazia aos fins de semana. Ele foi para casa na terça-feira (30).

Para que o desejo do idoso se tornasse realidade, os profissionais de saúde examinaram a situação para ver se era ou não viável oferecer a bebida a ele.

Surpresa

O idoso, que é morador de Blumenau, a Capital Brasileira da Cerveja, teve o aval da equipe multidisciplinar, mas com uma condição: que ele tomasse a versão não alcóolica. Ele concordou, pedindo somente que estivesse "bem gelada".

Foi então que os colaboradores da instituição organizaram a surpresa e, durante o horário de almoço, foram ao mercado e compraram a cerveja. O fato aconteceu uma semana antes de Eduardo Benke sair do hospital.

Legenda: Eduardo Benke, 61, passou 27 dias internado na UTI e na enfermaria Foto: Divulgação

Comemoração

Ao tomar a bebida, ele falou em alemão: "das ist sehr heiß", que traduzindo para o português significa "essa é muito gostosa", fazendo os profissionais de saúde presente rirem de sua empolgação, descontraindo os colaboradores.

Em um comunicado no site do hospital, a instituição destacou que ele ficou feliz por estar indo para casa rever toda a sua família, que se sentiu amado, e por isso voltou com mais vontade de viver.

Legenda: Antes de voltar para casa, ele recebeu homenagens da equipe multidisciplinar Foto: Divulgação

Homenagens

"Tomar a cerveja, não significou apenas uma paixão pelo produto, e sim o prazer de apreciar as pequenas coisas da vida", explicou a nota.

O hospital acrescentou que Eduardo Benke recebeu alta depois de ficar 27 dias internado na instituição, tendo passado pela UTI e pela enfermaria Covid-19. Antes de voltar para casa, ele recebeu homenagens da equipe multidisciplinar.