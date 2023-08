Onça-parda 'interrompe' pregação de pastor durante live em mata de SP; veja vídeo

Um pastor de 19 anos levou um grande susto durante a gravação de uma live, no último domingo (20), em uma área de mata próximo ao Jardim Melle, em Vinhedo, São Paulo. Ele foi surpreendido por uma onça-parda, que o observou por alguns minutos, mas se afastou sem o atacar.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, Paulo Henrique Barreto da Silva aparece com uma bíblia, fazendo uma pregação, quando vê o felino de repente. Ele fica paralisado por alguns segundos por conta do susto e observa o animal se afastando lentamente, passando à sua direita.

"Jesus, tira essa onça daqui. Meu Deus, tira essa onça daqui", diz o pastor durante o vídeo.

Veja vídeo

Em entrevista à EPTV, o pastor explicou que decidiu gravar um vídeo sozinho na região, conhecida como Monte das Bananeiras, para postar em seu canal no Youtube.

"Só que a onça não tinha aparecido ainda. Aí, aproveitando que eu estava só, eu falei comigo mesmo, eu vou abrir uma 'live', um vídeo para falar da Palavra de Deus, pregar o Evangelho", afirmou.

O homem afirmou que deixou o local assim que o animal se afastou. "Depois eu fui embora, porque a Bíblia fala para não tentar o Senhor Deus", afirmou.