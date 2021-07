Olavo de Carvalho é condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais a Jean Wyllys

O escritor Olavo de Carvalho foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais a Jean Wyllys (PT), devido à disseminação de notícia falsa ligando Adélio Bispo ao ex-deputado. Condenação ocorreu pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15).

Segundo a decisão, o "guru bolsonarista" deverá ainda publicar retratação em rede social em até dez dias, informando que os fatos divulgados por ele foram considerados como fake news pela Justiça. O descumprimento da medida acarretará em multa diária de R$ 1 mil.

O resultado do processo foi divulgado por Heloisa de Carvalho, filha de Olavo, por meio do Twitter nesta quinta-feira. "Parabéns Jean e advogados", escreveu. Ela rompeu relações com o pai e ambos não se falam.

Legenda: Condenação foi divulgada pela filha de Olavo de Carvalho no Twitter Foto: Reprodução

Jean Wyllys ainda não se pronunciou sobre o caso. A multa de R$ 25 mil será acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data da condenação até a efetivação do pagamento.

Notícia falsa

A publicação alvo da condenação foi feita por Olavo de Carvalho em janeiro de 2019, no Facebook. O filósofo de 74 anos compartilhou que Jean Wyllys estaria ligado a Adélio Bispo, homem que deu uma facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018.

No mesmo post, o escritor ainda disse que o ex-deputado estaria envolvido na "perseguição ao Flávio Bolsonaro" e ainda falou em "fuga" de Wyllys.

Jean Wyllys renunciou ao seu mandato de deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no começo de 2019 e deixou o Brasil por medo de ameaças.

Olavo de Carvalho internado

Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos há anos, está no Brasil desde o dia 8 de julho para continuar um tratamento médico.

Ele sofre com consequências da doença de Lyme há alguns anos. A enfermidade é popularmente conhecida como “doença do carrapato”, já que é transmitida pelo aracnídeo.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o escritor estava internado desde abril deste ano em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele mora em território estadunidense desde 2005.

