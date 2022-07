Oito vítimas de policial militar são enterradas no Paraná

As oito pessoas mortas pelo policial militar (PM) Fabiano Júnior Garcia foram enterradas neste sábado (16), no Paraná. A esposa do assassino, Kassiele Moreira Mendes Garcia, 28, foi sepultada em São Pedro do Iguaçu, ao lado dos dois filhos do casal: Miguel Augusto da Silva Garcia, 4 e Kamili Rafaela da Silva Garcia, 9.

O PM matou seis pessoas da família e dois jovens que eram conhecidos das forças policiais, incluindo um adolescente de 17 anos. As informações são do G1.

A mãe do policial, Irene Garcia, 78, e o irmão dele, Claudiomiro Garcia, 50, assim como a enteada Amanda Mendes Garcia, 12, foram enterrados em Toledo. Os jovens Kaio Felipe Siqueira da Silva, de 17 anos, e Luiz Carlos Becker, 19, também foram sepultados na Cidade.

Fabiano, que tirou a própria vida após cometer os assassinatos em série, já havia sido enterrado nesta sexta-feira (15).

Os crimes foram cometidos entre as cidades de Céu Azul e Toledo. A motivação suspeita é de que ele não aceitava o fim do relacionamento com Kassiele.