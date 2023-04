Observatório registra queda de até 22 meteoros por hora durante chuva Líridas neste fim de semana

O observatório espacial Heller & Jung, em Taquara, a 80 km de Porto Alegre (RS), registrou, entre a noite de sexta-feira (21) e a madrugada deste sábado (22), uma chuva de meteoros com queda de até 22 meteoros por hora. As informações são do g1.

A observação ocorreu a partir da chuva de meteoros Líridas, que ocorre todos os anos. O evento é gerado por fragmentos do cometa Thatcher, de acordo com o professor Carlos Fernando Jung.

O professor explica que o período de maior atividade do fenômeno começou na última terça-feira (18) e deve se estender até segunda (24). O pico, com maior quantidade de meteoros visíveis, vai deste sábado (22) até domingo (23).

A chuva de meteoros Líridas é mais intensa no hemisfério norte do planeta, mas no Brasil pode ser vista e a olho nu em várias direções no céu a partir da 1h.