Objeto que seria pedaço de foguete da SpaceX cai no Interior do Paraná e intriga moradores

Um objeto que seria pedaço do foguete Falcon 9, da SpaceX de Elon Musk, caiu no Brasil, em uma propriedade rural de São Mateus do Sul, no Paraná. O suposto lixo espacial foi encontrado por um morador nessa quarta-feira (16) e está sendo avaliado por especialistas.

O material pesa quase 600 quilos e mede cerca de 4 metros de comprimento. João Ricardo Pacheco e Joseane Maria Franco, que moram na propriedade, se assustaram. As informações são do Uol.

A peça foi encontrada a cerca de 50 metros da residência do casal, e a 30 metros da rodovia às margens da chácara.

"Quando vi a peça caída no chão, achei que era uma barraca e fiquei bem assustado. Nunca tinha visto isso antes. Por aqui, é tudo muito inédito. Imagina se isso cai em cima da minha casa? O estrago ia ser muito grande", comentou João Ricardo.

Ele conta que ouviu um barulho "muito grande" de "zinco caindo", ainda na terça-feira (15).

Conforme Marcelo Zurita, diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), astrônomos não acreditavam acharam que era lixo espacial, pelo material muito fino e grande, que não suportaria o calor na entrada na atmosfera terrestre.

"Esse caso surpreendeu. A possibilidade de uma parte de foguete atingir uma área é muito remota, já que grande parte do planeta é coberta de água e há muitas partes desabitadas. Já registramos vários casos no Brasil, mas é um fato muito incomum", comenta Zurita.

Desintegração no céu

A desintegração de um foguete da SpaceX também chamou a atenção na semana passada no céu entre Altônia e São Mateus do Sul. Uma luz forte ainda captou os olhares de algumas pessoas no Rio Grande do Sul.

Legenda: Casal ouviu barulho alto na terça-feira (16) Foto: Arquivo pessoal

O Observatório Espacial Heller & Jung registrou deixes de luz no céu.

