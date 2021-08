'O samba não parava de tocar', diz amigo de mulher morta após mal súbito em festa em São Paulo

Uma mulher morreu na pista de dança de uma festa em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, depois de passar mal na noite do último sábado (21). Marina Gomes Vieira, de 31 anos, estava na despedida de solteira de uma amiga quando teve uma convulsão seguida de parada cardíaca. Amigos relatam que a banda de pagode não parou de tocar mesmo durante os primeiros socorros.

A vítima se sentiu mal após beber uma cerveja e participar de uma rodada de tequila. Em seguida, ela teria relatado a amigos que não estava passando bem.

"Primeiro ela teve uma convulsão, depois uma parada cardíaca. Ela foi reanimada por uma enfermeira que estava no local, em outra mesa. Ela foi reanimada duas vezes antes de chegar o socorro. Enquanto isso, o samba não parava de tocar. Estamos todos indignados com isso", afirmou o corretor de seguros Wesley Miotti.

Socorro

Outra testemunha, que pediu para não ser identificada, denuncia que a casa de shows impediu que Marina fosse retirada. Neste momento, os amigos dela ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Eles não tinham um bombeiro na casa, ninguém para prestar socorro, o samba continuava, as pessoas bebendo, os garçons passando do lado, foi uma cena de terror. O que aconteceu foi deprimente, uma coisa estúpida".

A direção do Armazém Maya informou que o Samu chegou 34 minutos depois. No entanto, uma testemunha disse que os socorristas precisaram atravessar o salão lotado com pessoas dançando e a banda tocando para atender a mulher.

"O Samu chegou muito depois, mas eles passaram com custo, os bombeiros passando com a música tocando, ninguém parou, ninguém teve a sensibilidade de parar. Foram atender e ela morreu no local. Fizeram massagem cardíaca e ela já saiu morta", lamenta.

Versão

Ao O Globo, o estabelecimento esclareceu que não tem obrigação de manter uma ambulância por se tratar de um bar com música ao vivo para 400 pessoas, e não uma casa de espetáculos.

Ainda no comunicado, o bar disse que um garçom com formação em primeiros socorros prestou atendimento inicial, e que Mariana saiu do local com vida. Os clientes que estavam na despedida de solteiro não precisaram pagar a conta, complementou o empreendimento.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil