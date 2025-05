O que fazer quando alguém desaparece? O guia completo com os primeiros passos essenciais

Quando um ente querido, uma criança ou conhecido desaparecem, vários questionamentos vêm à mente. Num momento de tamanho desespero como esse, manter a calma e seguir algumas orientações podem fazer muita diferença na hora de encontrar alguém.

O registro imediato do boletim de ocorrência, por exemplo, deve ser feito em uma delegacia da Polícia Civil ou de forma virtual. É recomendado que seja solicitado o mais breve possível, pois a comunicação rápida sobre um desaparecimento abrevia ainda mais o tempo de localização de alguém.

Já o cuidado com as crianças deve ser redobrado. É preciso ter atenção em grandes eventos e em ambientes que tenham multidões, pois é super importante nunca perdê-las de vista nesses locais, sempre segurando a mão, além de definir um ponto de encontro seguro e indicá-lo ao chegar.

Outra dica é tirar desde cedo as documentações pessoais de crianças, como RG ou CPF, e mantendo-os sempre acessível para qualquer eventualidade.

Outra orientação - além de verificar sempre o que se vê na internet - é educar por meio da memorização os nomes dos responsáveis, endereços e telefones importantes para que possam entrar em contato.

Um ponto importante está relacionado à produção de cartazes, já que a recomendação dos agentes de segurança é sempre utilizar os contatos fornecidos pela polícia, e assim evitar trotes e golpes, que podem ser feitos diretamente nos contatos dos familiares que estiverem nesses materiais.

Veja também País MEC anuncia R$ 400 mi em recomposição orçamentária às instituições e envio de recursos atrasados País Neve no Brasil? Entenda fenômeno que pode causar primeiro grande episódio de friagem no País em 2025

Essas e outras informações estão na recém lançada cartinha "O Que Fazer Quando Alguém Desaparece?", do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz parte do programa Não Espere 24h, do mesmo ministério.

“Queremos fornecer informações relevantes para a prevenção de novos casos e orientações sobre as medidas a serem tomadas em casos de desaparecimento. A conscientização aumenta as chances de localização", disse o coordenador-geral de Políticas de Prevenção à Violência e à Criminalidade, da Dsusp, Leandro Arbogast.

>>>> Acesse a cartilha aqui

Aumento no número de localização de crianças desaparecidas

Segundo dados preliminares do Relatório Estatístico Anual das Autoridades Centrais Estaduais, houve um aumento de 15% no índice de localização de crianças desaparecidas em 2024 em comparação com o ano anterior.

A prévia dos dados, cujo levantamento completo deverá ser publicado em agosto de 2025, mostra que o número passou de 1.479, em 2023, para 1.697, no ano passado.

Entretanto, o relatório prévio também indica crescimento de 3% no número de crianças desaparecidas em relação a 2023. Naquele ano, foram registrados 2.158 casos e, em 2024, 2.231.