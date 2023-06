Número de brasileiros presos no exterior é o maior da última década; entenda os motivos

O quantitativo de brasileiros presos em penitenciárias estrangeiras é o maior da última década, segundo levantamento do Itamaraty para o site Metrópoles. Em 2022, 7,8 mil cidadãos do Brasil estavam em situação de cárcere no exterior, enquanto o número registrado em 2011 foi de 2,5 mil, totalizando alta de 212%.

O levantamento, contudo, não contabiliza o contingente de brasileiros (37,4 mil) detidos por tentativa de cruzar irregularmente a fronteira dos Estados Unidos.

Os dados do Ministério das Relações Exteriores foram obtidos pelo portal via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Onde os brasileiros mais são presos no exterior:

América do Norte: 4 mil brasileiros foram presos no continente, em 2022, totalizando 51% das detenções. A maioria para nas prisões do México: 3.709 brasileiros;

Europa: 2 mil (27% do total);

América do Sul: 1, 1 mil (15%).

O que leva a prisão de brasileiros no exterior?

Segundo o levantamento, o narcotráfico ou posse de drogas é a principal razão das prisões de brasileiros no exterior (1.076 casos). Os outros casos estão ligados a infrações contra regras migratórias.

Contudo, o Itamaraty não informou o motivo de outras 700 prisões nem especificou se há eventuais prisões políticas em ditaduras internacionais.

Desse total de brasileiros condenados, 39 cumprirão prisão perpétua. Já 23 deles têm direito a condicional ou liberdade antecipada. Outros 16 não poderão voltar a viver em liberdade.