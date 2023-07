Novo ciclone chega à região Sul com chuvas e ventos intensos

Um novo ciclone deverá chegar ao sul do País nos próximos dias, entretanto, menos intenso que o último fenômeno extratropical. Nesta segunda-feira (24), a temperatura pode cair em Porto Alegre, onde haver chuvas e rajadas de vento com velocidades entre 40 km e 60 quilômetros por hora.

O clima está sendo causado por uma frente fria vinda do Uruguai. Na terça-feira (25), o Climatempo indica que a mesma frente fria se deslocará para o oceano, porém, a chuva pode continuar em volume menor até quarta (26).

Norte e Nordeste devem ser afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de chuva forte entre o domingo e a manhã desta segunda (24), na região Nordeste e no Norte, especialmente no sul da Bahia, Norte do Pará, Roraima e na região noroeste do Amazonas.