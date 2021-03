Novas regras sobre uso de máscara em aeroportos e aviões entram em vigor nesta quinta-feira (25)

Regras mais rígidas sobre máscaras em aeroportos e aeronaves no Brasil passam a valer a partir desta quinta-feira (25). Será proibido o uso de certos tipos de objetos como equipamento de proteção, tais como bandanas e máscaras de lenço.

Conjunto de normas foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 11 de março. O uso de máscara nas dependências e também em voos já é obrigatório desde o ano passado.

As novas determinações foram motivada pelo aumento de casos e mortes de Covid-19 no país e pelo aparecimento de novas variantes do coronavírus, que podem ser mais transmissíveis e letais.

Quais máscaras ficam proibidas em aeroportos e aviões

Máscaras de acrílico ou de plástico

Máscaras PFF2 (também conhecidas como N95) que contenham válvulas

Lenços e bandanas;

Face shield isolado e máscaras com só uma camada (como as de crochê, que não protegem contra o vírus).

Recomendações

Segundo estudos recentes, as máscaras PFF2/N95 com válvula não são recomendadas devido a um grande número de gotículas pode escapar por essas válvulas durante o espirro ou tosse e se dispersar rapidamente pelo ambiente.

Além do veto a alguns tipos de máscaras, a proposta aprovada nesta quinta-feira ressalta algumas regras básicas para o uso de máscara e diz que elas devem ser bem ajustadas ao rosto, cobrindo nariz e o queixo. O texto reforça também a obrigatoriedade de uso da máscara durante todo o voo.

Não precisam seguir as regras crianças menores de três anos e pessoas autistas ou alguma deficiência que impeça o uso -desde que com declaração médica.