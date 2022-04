Noiva pede que o marido assine contrato para lavar a louça todos os dias; entenda a história

A líder de setor Jaqueline Miranda, de 31 anos, entregou um contrato inusitado ao noivo dela no dia do casamento em Morro Agudo (SP). No documento, o mecânico de manutenção Lucas Bonfim, de 27 anos, ficava responsável pela missão de lavar a louça todos os dias.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Segundo Jaqueline, as pessoas ainda têm perguntado se o marido está cumprindo a promessa.

Jaqueline Miranda Líder de setor “Ele está lavando todos os dias, sem falha. Mas ele não lava só louça não, ele faz muitas coisas em casa”

O casal acredita que para um relacionamento ser saudável precisa haver a divisão igual das tarefas. Segundo Lucas, o trabalho doméstico tem que ser feito por ambos.

“Antes do casamento eu comentei que não tenho essa ideia que é só a mulher que faz o serviço dentro de casa. Eu faço um pouquinho, ela faz um pouquinho, e a gente acaba mais cedo do que se deixasse a obrigação para um só e aí temos mais tempo para ficarmos juntos depois”, afirma.

História de amor do casal

Jaqueline e Lucas contam que já tinham se visto algumas vezes em Morro Agudo (SP), mas nunca tinham conversado.

Em maio de 2020, Lucas resolveu seguir Jaqueline no Instagram e, após um mês de encontros, ele pediu a amada em namoro. Quatro meses depois, o pedido de casamento veio em formato de sobremesa.

“Nós noivamos com seis meses. Foi tudo muito rápido, mas parece que era para dar certo. Tudo conspirava a favor. No noivado, minha família segue uma tradição em que não é o noivo que coloca a aliança, é minha avó. Então foi ela quem colocou em mim e também nele. Foi algo que marcou bastante, isso e a benção dela”, diz Jaqueline.

Momento viral

Logo no dia seguinte ao casamento, Jaqueline publicou o vídeo do contrato. A história viralizou e o casal passou de 100 seguidores para os atuais 55 mil.

“Não sei como conseguem meu número, mas o pessoal liga e fala ‘o Lucas está cumprindo?’. É uma loucura o que está acontecendo, várias oportunidades estão surgindo. Está sendo muito engraçado essa nova fase”, diz Jaqueline.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil