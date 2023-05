Ninho com ovos de 80 milhões de anos é encontrado durante obra em rodovia em MG

Um ninho com cinco ovos fossilizados que têm aproximadamente 80 milhões de anos foi encontrado durante obras de duplicação de uma rodovia no município de Monte Alegre de Minas (MG).

O ninho tinha dois ovos inteiros e três fragmentados, semelhantes a ovos de galinha. Os ovos têm seis centímetros de comprimento, cor rosa-avermelhada e podem ser de crocodiliformes (antepassados dos crocodilos e jacarés), dinossauros carnívoros de pequeno porte ou mesmo de aves.



Exames vão tentar identificar com precisão a partir de elementos como a porosidade. O ninho foi encontrado em outubro do ano passado pelo pesquisador em paleontologia Paulo Macedo, da empresa Geopac Consultoria Ambiental, enquanto monitorava obras na estrada;

Divulgado nesta segunda-feira (22), o ninho passou a integrar o acervo do laboratório de paleontologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), em Ituiutaba.

80 milhões de anos

O ninho estava imerso em rochas sedimentares da formação Adamantina, com idade estimada em 80 milhões de anos, daí a idade suposta dos ovos. Segundo as primeiras análises, possivelmente eles foram depositados às margens de um rio que drenava a região naquela época, quando o ambiente era totalmente distinto do cerrado existente hoje.

Os ovos apresentam bom estado de conservação, apesar de serem bastante delicados, com cascas de apenas 1 milímetro de espessura. Pesquisadores da UEMG devem realizar estudos nos ovos. Como dois dos exemplares estão inteiros, será possível pesquisar se há embriões fossilizados em seus interiores.A descoberta ocorreu durante obra realizada pela concessionária Ecovias do Cerrado, responsável por administrar 437 quilômetros das rodovias BR-364 e BR-365, entre Jataí-GO e Uberlândia-MG. Os ovos estavam na região de obras para a construção do chamado "Trevão" de Monte Alegre de Minas, no entroncamento da BR-365 com a BR-153.