Netas de Flordelis vendem roupas da ex-deputada em bazar

Netas de Flordelis, ex-deputada federal condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, anunciaram um bazar nas redes sociais para vender roupas da pastora. Em vídeo, Rayane dos Santos Oliveira diz que a parlamenta cassada deixou roupas ainda com etiqueta antes de ser presa. Segundo ela, as peças têm valor sentimental para a Flordelis.

"Eu, minha irmã e algumas outras irmãs tomamos a iniciativa de fazer um bazar. Esse bazar vai ser com roupas da Flor. Nada menos que da Flor. Tem muita roupa nova, na etiqueta. Muita roupa boa", afirma a neta.

Ainda segundo Rayane dos Santos, o objetivo do bazar é angariar fundos para a família, que irá se mudar do imóvel onde o crime aconteceu.

"Estamos em processo de mudança. Graças a Deus vamos nos mudar dessa casa. Tem três malas de roupa que ela usaria no dia a dia dela, que a gente não daria para ninguém, mas essas coisas estão mofando, dando traças, e são muito caras. Tivemos a ideia de fazer o bazar", explica.

CONDENAÇÃO DE FLORDELIS

A ex-deputada Flordelis, presa desde o dia 13 de agosto de 2021, foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O julgamento foi encerrado.

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família em 2019 e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e sua filha biológica Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.

FILHOS DA PASTORA

Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica da pastora, recebeu a pena de 31 anos de prisão. Atualmente, ela divide cela com a mãe na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. Elas ocupam um cubículo destinado a presas que possuem problemas de saúde, segundo informações da defesa da parlamentar cassada.

Os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.

As sentenças foram proferidas pela juíza Neris dos Santos Carvalho Arce após 6 dias de julgamento e pouco mais de três anos após o crime. Familiares da ex-deputada que acompanhavam o julgamento entraram em desespero durante a leitura do documento.