Músico inocentado pela Justiça do Rio é preso novamente pelo mesmo crime que não cometeu

Inocentado pela Justiça depois de ter sido preso em setembro de 2020 por um assalto à mão armada que não cometeu, o músico Luiz Carlos Justino, um homem negro, voltou a ser detido pela mesma situação no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Na última segunda-feira (22), ele voltava de uma partida de futebol com amigos em Niterói quando foi parado em uma blitz do programa Segurança Presente. Os policiais consultaram o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e constataram haver um mandado de prisão em aberto, ainda sobre o caso no qual o músico foi inocentado.

Luiz Carlos foi conduzido para a 79ª DP (Jurujuba) e depois liberado. O músico disse que teve que provar, novamente, não ser um criminoso, apontando que na época de sua absolvição tudo seria retirado do sistema. Em 2020, quando o caso aconteceu, ele chegou a ficar preso por cinco dias.

"Na época, eu fui parado duas vezes. Mas eu falava que era o Justino e era liberado. Mas, dessa vez, eu falei e não adiantou. Então agora eu tenho que ficar em casa. Como eu vou comprovar? Meu nome é Luiz Carlos da Costa Justino. E eu nem quero ser o Justino, de tão pesado que ficou", disse o músico.

O advogado de Luiz Carlos, Rafael Borges, entrou com um pedido na 2ª Vara Criminal de Niterói para a retirada do mandado de prisão do sistema, na terça-feira (23). A Justiça concedeu parecer favorável ao pedido. Após o caso, o mandado de 2017 já não aparece mais no sistema do CNJ.

"A gente quer crer que, com a retirada do nome dele deste banco de dados, esse tipo de abordagem não acontecerá mais. É muito danoso para a vida do Justino, que é um músico, um cara completamente integrado à comunidade onde vive, dedicado às atividades da Orquestra da Grota, ficar sendo sucessivamente sendo submetido a este tipo de abordagem policial, por vezes ostensiva, agressiva, violenta e absolutamente desnecessária. A gente espera que este evento não se repita mais de agora em diante", disse Rafael Borges. O que dizem os órgãos O Segurança Presente confirmou a blitz e a consulta ao sistema em que aparecia o mandado de prisão. O programa disse que Luiz Carlos Justino foi ouvido pela delegacia e que, ao verificar o banco da Polícia Civil, foi constatado que o mandado já havia sido removido. O programa destacou ainda que o sistema nacional que foi consultado é atualizado a partir de informações de vários órgãos judiciários do país. Já a Polícia Civil afirmou que não consta mandado de prisão em aberto e que Justino foi conduzido à delegacia e liberado após a consulta ao banco. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, afirmou que ele foi absolvido, que a foto dele foi retirada do álbum de suspeitos da delegacia e que o processo foi arquivado.