Músico é encontrado morto em SP após pedir corrida de aplicativo

Um flautista, de 28 anos, foi encontrado morto no bairro Bela Vista, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (3). O corpo de Jônatas Monteiro de Oliveira da Silva foi achado embaixo de um carro, com sinais de atropelamento, após pedir um carro pelo aplicativo 99. Conforme a empresa, a corrida não foi iniciada. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa investiga o caso.

Jônatas era músico das Orquestras de Guarulhos: GRU Sinfônica e Orquestra Jovem Municipal. Por meio das redes sociais, as orquestras lamentaram a morte do integrante. "É com muita, muita tristeza e muito sentimento de perda que anunciamos o falecimento do nosso querido amigo colega e parceiro", dizia o comunicado.

O flautista atuava com a companhia desde muito novo. "Ele esteve conosco em Guarulhos desde os tempos de Orquestra Jovem e estava neste momento a pleno vapor, tocando empreendendo e vivendo intensamente. Vai em paz amigo, obrigado por tudo o que vivemos e construímos juntos. Muita força e luz a todos os que ficam", concluiu a nota de pesar.

Nas redes sociais, a irmã de Jônatas, Lizielma Monteiro comunicou "com muita tristeza" a morte do jovem. "Agradecemos a compreensão e pedimos as orações de todos por esse momento em nossa família", escreveu nos Stories do Instagram.

O sepultamento do jovem ocorre a partir das 14h45, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Investigações

Segundo o boletim de ocorrência obtido pela CNN Brasil, o jovem foi encontrado por volta de 00h30, com lesões no crânio e no corpo "característico de ter sido atropelado por veículo automotor”. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo.

Havia ainda marcas de "arrasto de pneu" próximo onde o corpo foi encontrado, na região do Bixiga. A vítima estava em uma confraternização em um bar. Os amigos solicitaram a corrida individualmente por aplicativos e o carro de Jônatas tinha o maior tempo de espera.

A 99, empresa na qual o músico pediu o carro, comunicou à CNN lamentar o ocorrido e que o motorista aguardou a vítima por oito minutos, contudo, ele nunca chegou a embarcar no veículo.

"Depois disso, a rota do condutor também não passou pela rua onde a vítima foi encontrada. Essas informações indicam que o caso não ocorreu durante a corrida. O aplicativo está à disposição para colaborar com as investigações das autoridades", informou a 99.