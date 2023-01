Mulheres presas por latrocínio de guia de turismo foram espancadas por traficantes após assassinato

Duas mulheres suspeitas de um latrocínio no Rio de Janeiro contra guia de turismo foram espancadas por traficantes após o crime. Conforme a Polícia, as agressões teriam acontecido porque os traficantes da região não teriam gostado do fato da dupla chamar a atenção das autoridades para a região.

O guia Daniel Mascarenhas Xavier, 31, foi morto na última quarta-feira (4). A delegacia de Homicídios da Barra identificou as suspeitas e efetuou a prisão. Marcelly Albuquerque e Ana Claudia Pires teriam confessado o crime às autoridades.

Imagens do crime circulam na web. Marcelly teria sido identificada pelos traficantes após aparecer em imagens de câmeras de segurança. Ela teve fratura no braço e escoriações. Agora, segue internada, sem previsão de alta hospitalar.

Já Ana Claudia Pires está presa, à disposição da Justiça

O CRIME

A Polícia apurou que as suspeitas são um casal e estariam praticando assaltos há pelo menos três meses.

A vítima foi abordada por volta das 2h quando voltava do trabalho. Daniel teria entregue a bolsa e o celular, mas tentou reagir ao assalto entrando em luta corporal.

Foi quando uma delas o esfaqueou, conforme registrado por câmeras de segurança. As mulheres fugiram após a ação criminosa, e foram capturadas em seguida.