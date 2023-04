Mulheres acusadas de furtar ovos de Páscoa em supermercado são soltas no RJ

As três mulheres flagradas furtando 56 ovos de Páscoa e três pares de chinelos de um supermercado, no último dia 4, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram soltas nessa quinta-feira (20).

Em decisão da Justiça, Luara Aguiar Martins de Melo, de 18 anos, Larissa Yanka Rodrigues da Silva, 20, e Thaynara Miranda da Silva, 21, tiveram a prisão preventiva convertida em medidas cautelares e terão de responder em liberdade pelos crimes de furto e corrupção de menores. As informações são do portal Extra.

Conforme a determinação judicial, elas deverão comparecer bimestralmente em juízo e não poderão se ausentar da comarca onde residem por período superior a cinco dias sem autorização prévia.

Relembre o caso

No último dia 4 de abril, três mulheres e três adolescentes foram flagradas tentando sair do supermercado com 56 ovos de páscoa e três pares de chinelo na capital carioca. O caso terminou com um prejuízo de R$ 3.476,10 ao estabelecimento.

Elas colocaram os itens em bolsas de mercado e foram abordadas na saída, mas iniciaram uma confusão com os seguranças da loja Guanabara. Todas foram levadas ao 19º DP.

A juíza da audiência de custódia considerou que elas roubaram a loja e corromperam as menores de idade. As adolescentes foram levadas à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente.