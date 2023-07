Mulher trans é eleita rainha do rodeio no interior de São Paulo: 'Minha história dá força'

A rainha do rodeio de um município do interior de São Paulo é uma mulher trans. Alessandra Joia, 20, venceu outras 17 concorrentes, todas mulheres cis, e conquistou o título na cidade onde foi criada, Boa Esperança do Sul. As informações são da Folha de São Paulo.

O evento ocorreu na última sexta-feira (14/7). A vencedora recebeu 33,9% dos votos na final do concurso Rainha e Princesa do BES Rodeo Show. "No geral foi tranquilo. Foi gratificante ver que estamos rompendo um pouco esse preconceito", contou ela à EPTV.

Legenda: A vencedora recebeu 33,9% dos votos na final do concurso Rainha e Princesa do BES Rodeo Show Foto: Reprodução/Instagram

"Meus amigos de trabalho me encorajaram. Falaram que eu tinha altura, beleza para poder participar... Acabei me inscrevendo". As candidatas foram avaliadas pela comissão técnica do concurso, que selecionou sete finalistas. A última fase foi a votação popular na internet.

Inspiração

A rainha do rodeio diz esperar servir de inspiração para outras pessoas vencerem o preconceito. “É gratificante saber o carinho que as pessoas têm comigo. Eu acho que um pouco da minha história dá força para outras pessoas também se assumirem e não terem medo do preconceito”, disse.

Agora, Alessandra marcará presença na festa que está programada para ocorrer entre os dias 20 e 22 no município de 13 mil habitantes. O instante contará com shows das duplas Léo e Raphael, Fiduma e Jeca e César Menotti e Fabiano.

