Mulher tem 'cisto gigante' de 8 kg extraído por médico no RJ após dores abdominais

Uma paciente de 65 anos passou por uma cirurgia de extração de um 'cisto gigante', de pelo menos 8 kg, no Hospital Armando Vidal, na cidade de São Fidélis, interior do Rio de Janeiro.

A equipe médica do hospital fez um registo do cisto após a cirurgia na última terça-feira (15). Segundo o portal Uol, a mulher deu entrada no hospital após ir ao pronto-socorro se queixando de dores abdominais. Ela foi submetida a uma tomografia, que deu como resultado uma massa no abdômen, e foi internada às pressas.

Ainda de acordo com o portal, cerca de duas semanas foram necessárias para o preparo dos médicos e da paciente para a cirurgia. "Eu, pessoalmente, nunca tinha feito uma cirurgia com um cisto desse tamanho", revelou um dos médicos responsáveis pela extração, que durou uma hora e dez minutos.

O peso do cisto não foi medido precisamente até o momento, mas o médico estima que a massa retirada tenha entre 8 e 10 quilos e cerca de 40 centímetros. Após a cirurgia, a paciente se recupera sem sequelas e teve alta médica. O material retirado deve passar por biópsia.

